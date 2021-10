Marani su Donnarumma: "Forse aveva altre pulsioni, ma il gioco è stato deciso da qualcun altro"

Matteo Marani, giornalista, si è così espresso a SkySport sulla questione Donnarumma: "Lui ha cominciato a 16 anni: dal punto di vista tecnico è straordinario. La vicenda con il Milan è stata gestita malissimo. Mi dispiace perché lui si è prestato o è finito ad una cosa più grande di lui, era già successo qualche anno prima... Io credo che sia legittimo per un giocatore cambiare squadra, ma devi essere coerente con i messaggi che dai alla squadra. Bisognerebbe cambiare qualcosa nel rapporto tra i club, gli agenti e giocatori e non è accettabile che oggi gli agenti mettano sotto ricatto i club. Lui secondo me ha sbagliato ad intepretare un ruolo che non era il suo, probabilmente aveva altre pulsioni ma il gioco è stato deciso da qualcun altro".