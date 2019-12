Marani: "Tra Pioli e Ibra basterà un'occhiata, si troveranno subito"

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24 Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport, ha parlato dell'eventuale relazione tra Ibrahimovic e Pioli. Questo il suo pensiero: "Secondo me si troveranno in fretta, non credo ci sia bisogno di spendere tante parole perchè Pioli ha bisogno di Ibrahimovic così come lo svedese ha bisogno di avere un buon rapporto con l'allenatore emiliano, con il Milan. Ad un campione del livello di Ibra non c'è bisogno di spiegare nulla, anzi basta vedere come si comporta e come si allena."