Intervenuto ai microfoni di 'Tutticonvocati' l'ex portiere e attuale opinionista Luca Marchegiani ha parlato del VAR. Queste le sue parole: "Ci sono gli strumenti perchè l'arbitro sia aiutato. Possono sbagliare gli arbitri, accetto meno l'errore del VAR che non ha aiutato l'arbitro, l'ho visto sia in Milan Roma che in Inter-Parma"