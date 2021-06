Marchegiani: "Mi dispiace non vedere Donnarumma in Italia e mi dispiacerà vederlo in Ligue1"

Luca Marchegiani, ex portiere e attuale opinionista, si è così espresso a SkySport sul non rinnovo di Donnarumma con il Milan e l'approdo al PSG: "Scelta sua e anche una scelta del Milan, perchè poi è stato il Milan che ha voluto percorrere un'altra strada. Personalmente tutti possiamo pensare che ci saremmo comportati in maniera uguale o diversa. A me dispiace non vedere Donnarumma nel campionati italiano e mi dispiacerà vederlo nel campionato francese, meno gratificante rispetto ad altri".