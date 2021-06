Marchetti: "Donnarumma e Calhanoglu? Dal Milan segnale molto forte"

Luca Marchetti, giornalista, si è così espresso a SkySport sul calciomercato del Milan che non comprende i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu: "Il Milan ha proposto offerte contrattuali a Donnarumma e Calhanoglu tenendo conto delle proprie necessità economiche e tecniche e dalla capacità che ha reso sostenibile il MIlan nella gestione quotidiana: dal pagamento dei cartellini a quello degli stipendi passando per la sostenibilità del club. Da questo punto di vista il Milan ha mandato un segnale molto forte. Ha detto: queste sono le mie offerte, non sono negoziabili anche se vi son venuto incontro il più possibile; se voi non le accettate a noi dispiace molto, ma ce ne faremo una ragione. E nel caso di Donnarumma è arrivato addirittura l'erede. Il rovescio della medaglia è che perdi due pezzi importanti tecnicamente e a zero, senza guadagnare nulla. Molti si chiedono: non si poteva fare prima il rinnovo di contratto dei due? Io credo che il Milan ci abbia provato, poi in un dialogo c'è sempre il calciatore; non sono state offerte ritenute, con tutto il diritto, soddisfacenti, nonostante non fossero offerte da buttar via".