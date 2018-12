Martorelli: "Milan, difficile che un attaccante importante venga a fare la terza punta. Quagliarella? La vedo complicata"

Giocondo Martorelli, noto agente sportivo, ha parlato così a tuttomercatoweb.com del mercato del Milan che per gennaio è alla ricerca di un attaccante: "Non è facile che un attaccante importante venga con l’idea di fare la terza punta. Higuain non si discute, Cutrone sta facendo bene ed è giusto dargli i meriti conquistati sul campo. Quagliarella profilo ideale? Gioca, si diverte, è il punto di riferimento alla Samp. Alla sua età vuole anche giocare e divertirsi. Lasciare la Sampdoria per andare al Milan e giocare ogni tanto, la vedo complicata. Non più tardi di un mese fa ricordo la sua reazione di quando Giampaolo lo ha sostituito...”.