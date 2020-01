Intervistato dalla Bild Lothar Matthaus, ex bandiera neroazzurra, ha parlato di Todibo, un nome recentemente accostato al Milan. Queste le sue parole: "E' il miglior centrale difensivo che ho visto da tempo a questa parte. Sarebbe un buon rinforzo per il calcio tedesco, per la Bundesliga e per lo Schalke 04. A vent'anni è calmo, ha soluzioni diverse, sempre. E' un gran talento".