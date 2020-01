Maxi Lopez: "Al Milan esperienza che ricordo con piacere. Non ho nessun rimpianto"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com Maxi Lopez, attuale calciatore del Crotone ed ex attaccante rossonero, ha parlato di tante tematiche tra cui l'esperienza in rossonero. Queste le sue parole: "Un'esperienza che ricordo con piacere, anche in quell'occasione ho conosciuto grandi campioni e ho giocato con calciatori importanti. E' durata poco perché non si sono messi d'accordo col Catania, ma io ho sempre dato il massimo e non ho nessun rimpianto".