Milan, Ceballos parla chiaro: "Ho quattro anni di contratto e non intendo andarmene dal Real, ma non voglio più fare panchina"

Dani Ceballos, fresco di vittoria all'Europeo U21, è uno dei calciatori accostati al Milan in queste settimane. Lo spagnolo, tuttavia, in un'intervista rilasciata a Chiringuito Tv ha spento le voci su un suo futuro lontano dal Real Madrid: “Quando hai giocatori come Kroos o Modric davanti a te è molto difficile trovare spazio. Non voglio passare più tempo in panchina perché penso che sia arrivato il mio momento, ho quattro anni di contratto al Real Madrid e non intendo andarmene. Il mio obiettivo è riuscire a vincere qui a breve termine”. ​