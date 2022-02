Milan Femminile, Adami a MTV: "Qui sono molto felice, siamo un grande gruppo"

Greta Adami, centrocampista del Milan Femminile, ha rilasciato queste parole a Milan TV:

Sul momento: "La pausa per le nazionali spezza sempre il ritmo, noi stavamo facendo grandi partite. Speriamo di ripartire allo stesso modo. Allenarsi in questi giorni non è stato facile perchè eravamo in poche, ma ora cerchiamo di prepararci nel migliore dei modi per la partita di sabato contro il Sassuolo".

Sulla crescita della squadra: "Credo che siamo cresciute sotto tutti gli aspetti, compreso quello mentale. Siamo un grande gruppo, ci divertiamo. Poi è chiaro che i risultati positivi che stanno arrivando ci stanno dando grande fiducia e così è tutto più semplice".

Sulla concorrenza in mezzo al campo: "Avere giocatrice di alto livello è importante. Il ritorno di Jane e l'arrivo di Boureille sono importanti per noi".

Sul match contro il Sassuolo: "La cosa più importante è la voglia di vincere e di aiutarci a vicenda per superare gli errori. Sarà ovviamente poi fondamentale anche fare quello che ci chiederà il mister dal punto di vista tattico. Dovremo giocare tutte insieme come una vera squadra".

Sul suo arrivo al Milan: "Sono molto contenta. All'inizio ero un po' titubante perchè era la prima volta lontana da casa e non sapevo come potevo viverla. Ma qui mi trovo davvero bene, sono davvero molto contenta".