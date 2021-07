Milan Femminile, Cortesi a MTV: "Non ho ancora realizzato che giocherò la Champions con una grande squadra"

Serena Cortesi, attaccante del Milan Femminile, ha parlato così ai microfoni di Milan TV: "E' un onore essere tornata in questo grande club. Ho avuto una bella accoglienza, si vede che il Milan è una grande società. Ringrazio l'Orobica che mi ha fatto crescere nell'ultima stagione. Non ho ancora realizzato che giocherò la Champions con una grande squadra come il Milan. E' una grande emozione. Quando ho affrontato il Milan in questa stagione, sapevo che poi sarei tornata e avrei fatto parte di questo gruppo, è stata una grande emozione. Mi hanno accolto tutti bene, e così tutti i dubbi e le paure sono sparite".

Su Valentina Giacinti: "E' un grande onore giocare con lei, posso imparare tanto da lei" .

Sui suoi idoli: "Kakà, ogni tanto rivedo i suoi video e anche quelli di Ronaldinho. In questo momento, invece, mi piacciono molto Hazard".

Sui tifosi: "Spero di rivederli presto allo stadio. Sarà fantastico sentire il mio nome allo stadio".

Sul futuro: "Spero di restare qui a lungo e di imparare tante cose. E' un onore indossare questa maglia".