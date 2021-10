Milan Femminile-Roma 1-1, Fusetti: "Abbiamo dimostrato grande carattere"

Al termine del match contro la Roma, Laura Fusetti, difensore del Milan Femminile, ha dichiarato a Milan TV: "Abbiamo avuto un po' di paura, ci siamo abbassate troppo, non volevamo dare la profondità alla Roma, ma forse se avessimo giocato anche il primo tempo come il secondo le cose sarebbero andate diversamente. Abbiamo dimostrato grande carattere, abbiamo capito che dovevamo fare qualcosa in più, nella ripresa siamo state più alte e questa è stata probabilmente la svolta. Io ho cercato di tenere più in alto possibile la squadra. Dobbiamo riposare un po', ma pensiamo subito alla Fiorentina. Servirà grande concentrazione, anche chi andrà in nazionale sono sicura che penserà alla Fiorentina come faremo noi qui a casa".