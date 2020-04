Milan Femminile, Vitale: "Vedere così la mia Milano è davvero strano. Sugli allenamenti..."

Francesca Vitale, giocatrice del Milan Femminile, ha parlato così del momento della sua Milano e degli allenamenti: "A Milan c'è un silenzio incredibile. Vedere così poche persone in giro è strano, non sono abituata. Vedere così la mia città è davvero strano. Gli allenamenti? C'è una nutrizionista che ci controlla, ogni due giorni ci fa pesare. Non allenandoci tutti i giorni sul campo non è facile, allenarsi a casa purtroppo non è la stessa cosa".