Beppe Bergomi, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sul derby di questa sera: "Due squadre che arrivano a questo derby con tanta tensione addosso, per come è finito l'ultimo. Due squadre che non stanno bene e che magari giocheranno non tanto per vincere, ma per non prenderle".