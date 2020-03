MN - A. Conti: "Il Milan deve ripartire da Ibrahimovic. Stupito dalla sua condizione fisica"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Alessio Conti, giornalista di Mediaset, ha parlato di Ibrahimovic. Questa la domanda e la risposta:

Tra i colpi di gennaio, sicuramente, c’è stato Ibrahimovic, un giocatore capace di portare fiducia in campo e fuori. Che cosa l’ha stupita maggiormente del campione svedese?

“Non mi stupisce più niente di Ibrahimovic. Non sono mai stato scettico sul suo ritorno ma ad essere sincero mi chiedevo in che condizioni fisiche sarebbe arrivato dopo l’infortunio al ginocchio e due anni in America. Mi ha risposto in maniera chiara: ha giocato partite ogni tre giorni, facendo la differenza e aiutando i compagni a crescere. Mi ha stupito, quindi, nelle condizioni fisiche e siamo di fronte ad uno dei più grandi professionisti nel calcio. Ibrahimovic è uno di quei giocatori che capisce che si deve lavorare di più per rimanere al passo con i più giovani ed è un campione che non molla niente e ha una voglia incredibile."

Ibrahimovic potrebbe essere un uomo da cui ripartire per il futuro?

“Per quello che ha dato Zlatan in questi due mesi io sicuramente ripartirei da lui perchè andare a prendere un profilo di caratura maggiore è difficile e significherebbe andare sui top player mondiali che non sono nelle possibilità dei rossoneri in questo momento. Avere un giocatore formato, talentuoso e con esperienza che, pur avendo 38 anni, è in grado di far crescere i compagni e accelerare gli allenamenti, io ripartirei da Ibrahimovic. Se l’alternativa è un giocatore di fascia medio-bassa, chiaramente è meglio tenere Ibra. Lo svedese fa parte di quella categoria di campioni senza tempo come Totti o Mancini, giocatori che devono decidere loro quando smettere perchè anche a 40 anni sanno fare la differenza."