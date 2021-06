MN - Albertosi: "Giusto puntare su Tonali, se avrà spazio può rendere bene come al Brescia"

L'ex portiere rossonero Enrico Albertosi, nel corso della sua intervista a MilanNews.it, ha parlato così di Sandro Tonali:

Maldini sta trattando l’acquisto definitivo di Tonali: giusto puntare su questo ragazzo?

"Credo di sì. Tonali non ha iniziato benissimo, ha avuto un po’ di problemi a carburare, ma quando ha giocato ha fatto il suo, non è andato così male. Ha fatto un buon campionato: se il Milan lo confermerà e gli darà spazio credo che possa rendere come ha reso al Brescia".