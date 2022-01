MN - Bergonzi: "Scuse degli arbitri? Non vedo dove sia il problema"

Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A e internazionale, si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) ai microfoni di MilanNews.it sulle possibili scuse dell'AIA: "Io non credo che l'AIA abbia fatto un comunicato ufficiale di scuse. Credo, invece, che gli organi tecnici arbitrali che erano a San Siro abbiano incontrato i dirigenti del Milan e non vedo dove sia il problema ad ammettere di aver sbagliato e a scusarsi per l'errore. È andata così".