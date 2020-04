MN - Cantarelli: "Escludo un ritorno in Brasile di Paquetà. Il Flamengo non potrà investire su di lui"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Bruno Cantarelli, giornalista di Band News Tv, ha parlato di un possibile ritorno di Paquetà in Brasile. Questa la domanda e le risposte:

A gennaio si è parlato di un ritorno al Flamengo, pensi che sia possibile in estate?

“Oggi lo trovo difficile. Principalmente a causa dell'impatto economico che il calcio subirà. Il Flamengo attualmente ha il gruppo di giocatori più costoso in Brasile. È un club ben strutturato, ma come tutti gli altri subirà impatti dopo il Coronavirus. E per questa stagione sono stati realizzati sei acquisti. Non credo che il Flamengo investirebbe in Paquetá in questo momento, nonostante sia un giocatore molto caro al club e ai tifosi”.