MN - Carmignani: "Ieri non c'era Zlatan e il carattere è mancato"

L'ex preparatore dei portieri Pietro Carmignani, contattato dalla redazione di MilanNews.it, ha commentato la differenza tra la prestazione dei rossoneri contro la Roma e qulla contro l'Udinese: "Si spiega in un modo: a Roma c’era Ibrahimovic in campo e - non dal punto di vista del gioco ma del carattere - dava personalità alla squadra. Ieri non c’era Zlatan e il carattere è mancato. C’era un gioco, ma senza mordente, senza quella grinta che occorre per vincere le partite, contro un’Udinese ben schierata che ha dei valori. Ci vuole un altro spirito, un’altra determinazione che, evidentemente, in questo momento soltanto un leader in campo può dare. Ieri non c’era: al di là del gioco, Ibra sarebbe stato necessario per la spinta, l’incitamento e lue urla che avrebbe fatto ai compagni. Il Milan, comunque, di recente ha fatto delle prestazioni irriconoscibili anche con Ibrahimovic in campo, come quella con lo Spezia. Le gare sono tutte difficili, bisogna capire che la partita è vinta solo quando l’arbitro fischia la fine e hai un gol di vantaggio. Al Milan sta mancando la determinazione, cosa che aveva avuto per tutto il 2020. Troppe situazioni diverse: le partite non si vincono soltanto col gioco, ma anche con il carattere e la determinazione".