MN - Colombo: "Il Milan è ancora in vantaggio per Ibrahimovic"

Monica Colombo, giornalista del Corriere dell Sera, è stata intervistata in esclusiva da MilanNews.it per parlare del momento in casa rossonera con un importante occhio al mercato.

"In questo momento Ibra continua a protrarre il proprio responso facendosi forte di aver avanzato richieste contrattuali sia per la durata dell'accordo sia per l'entità dell'ingaggio diverse da quelle che il Milan gli ha prospettato. C'è un po' di delusione in società perché si aspettavano una risposta di cuore, invece al momento si sta discutendo su altri aspetti. Se la speranza era quella di averlo qui già a dicembre per allenarsi, questo sicuramente non avverrà, a meno di terremoti per cui lui sia qui già la settimana prossima, ma non mi sembra ci siano le avvisaglie. Anche Gattuso su Ibra è stato un po' vago, il suo entourage lascia trapelare che ci sono offerte anche dalla Premier, probabilmente si vuol vedere anche in quale squadra si accaserà Ancelotti che sta discutendo con Everton ed Arsenal. Vedo ancora il Milan nettamente favorito ma la situazione in qualche maniera si dovrà sbloccare. Aut aut? No, ho chiesto in settimana e mi è stato detto che per un giocatore del genere questa tattica è controproducente".