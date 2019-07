MN - Daino: "Avrei riconfermato Bakayoko, difficile trovare un giocatore con le sue caratteristiche a 35 milioni"

In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Daniele Daino, ex difensore del Milan, è tornato a parlare di Bakayoko: "Tra Bennacer e Bakayoko io avrei riconfermato il francese tutta la vita, avrei riconfermato un giocatore e proprio Bakayoko. A 35 milioni di euro è difficile trovare un giocatore con quelle caratteristiche fisiche e tecniche, l'ingaggio è alto e quindi interviene un discorso economico e il Milan cerca di fare quello che può fare. Se questi sono i giocatori che possono arrivare ben vengano, poi deve essere bravo Giampaolo a fargli tirare fuori il meglio, attraverso le idee e l'organizzazione. Ci devi lavorare con un'organizzazione tattica ed una preparazione alle partite, il grande lavoro sarà del tecnico, deve portare con l'organizzazione quei 5/6 punti in più che servono ad arrivare al quarto posto. Giampaolo ha tutte le qualità per questa sfida, sono le partite che ci diranno che tipo di Milan andremo a vedere".