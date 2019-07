MN - Daino su Giampaolo: "Il ritiro serve per far capire alla squadra ciò che vuole, solo le partite diranno che Milan vedremo"

Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, l'ex difensore del Milan Daniele Daino ha parlato così di Marco Giampaolo: "Giampaolo ha dimostrato di saper presentare squadre votate al calcio offensivo e divertente. Al Milan ci sarà da lavorare, il ritiro serve per far capire alla squadra quello che vuole, questo cambiamento nel modo di giocare. Solo le partite diranno che Milan andremo a vedere. Preferisco guardare le gare e in base a quelle dare delle valutazioni, si deve pensare a fare una buona preparazione e da quella inserire dei temi calcistici che Giampaolo ha in dote e deve cercare di trasmettere al Milan".