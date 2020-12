MN - Eranio: "L'Oscar del 2020 va a Stefano Pioli, è un professionista e ha tante conoscenze"

L'ex esterno rossonero Stefano Eranio, intervistato da MilanNews.it, si è espresso in termini entusiasti nei confronti di mister Pioli e del suo lavoro: “Di solito nel bene e nel male l’allenatore è sempre quello chiamato in causa. In questo caso visto come sarebbe potuto andare, perché inizialmente si parlava di esonero, erano cambiati i piani della dirigenza all’insaputa di Boban e Maldini. Pioli si trovava in una situazione in cui c’erano dei pettegolezzi, quasi delle certezze, e invece per il professionista che è stato, per le conoscenze che ha, è riuscito a creare un blocco unito, ha fatto diventare una buona squadra una grande squadra attraverso il gioco, la compattezza, il fatto di essere diventati squadra con la S maiuscola. Poi Paolo Maldini ha sicuramente i suoi meriti, cioè di aver acquistato giocatori funzionali a quello che è il pensiero dell’allenatore. Perché dico che Pioli ha le conoscenze? Perché è partito in un modo ma poi strada facendo ha cambiato l’assetto della squadra. L’arrivo di Ibra e Kjaer ha dato solidità in due reparti fondamentali, si sa benissimo che la spina dorsale ben definita è fondamentale. Il Milan ha trovato in questi giocatori esperienza e solidità, poi grazie a Pioli c’è stata anche una crescita degli individuali come Theo, Kessie, Bennacer, Rebic, Diaz, Calhanoglu. Un insieme di cose che grazie a Pioli si sono verificate. Certamente l’Oscar lo daremo a lui”.