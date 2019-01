MN - F. Galli: "Il Milan dovrà essere bravo a cogliere le opportunità utili sia in prospettiva che nell'immediato"

Intervistato da MilanNews.it, Filippo Galli ha parlato così del mercato milanista: "In linea generale dico che è sempre giusto prendere giocatori di prospettiva anche se il Milan deve tenere presente che ha immediate necessità di fare risultati, dovrà essere bravo a cogliere opportunità che siano in grado di garantire sia la prospettiva, sia l'immediato. La complessità del compito sarà questa. Mi auguro che riesca a trovare giocatori che siano utili per quelli che sono gli obiettivi del club".