MN - Falk (BILD): "L'incarico che copre Rangnick nella Red Bull non esisteva prima del suo arrivo"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, il giornalista della Bild Christian Falk ha parlato del contratto tra Rangnick e la Red Bull. (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA) Questa la domanda e la risposta:

Pensa che la Red Bull possa liberarlo facilmente o la sua importanza nell’organizzazione sarà difficile da rimpiazzare?

“L’incarico che Rangnick ricopre per la Red Bull non esisteva prima del suo arrivo e non credo esisterà più dopo la sua partenza. E’ stata creata apposta per lui perchè recentemente ha avuto qualche dissapore con Oliver Mintzlaff, CEO del Lipsia, Rangnick è stato spostato per risolvere il conflitto quindi era chiaro sin dall’inizio che quel lavoro per Rangnick era una soluzione temporanea.”