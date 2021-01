MN - Franken: "Saelemaekers spera di essere convocato per l'Europeo con il Belgio. A Martinez piacciono i giocatori come lui"

Il giornalista belga Christophe Franken, contattato da MilanNews.it, ha parlato di Alexis Saelemaekers in ottica della nazionale:

Questa stagione, per Saelemakers, potrebbe essere quella della consacrazione? "Si, la stagione dell'esplosione di alto livello. Spera di essere convocato per l'Europeo con il Belgio, il che dimostrerebbe i suoi grandi progressi. Quando ha lasciato l'Anderlecht, i dirigenti del club pensavano di aver fatto un buon affare vendendolo per 7 milioni (3,5 + 3,5). Ora sanno che Saelemaekers vale oltre 20 milioni..."

Saelemaekers ha ricevuto la sua prima convocazione in nazionale. Cosa pensa Roberto Martinez, allenatore del Beglio, dell'esterno rossonero? "Martinez gioca con il 3-4-3 e il ruolo delle ali è molto importante nel suo sistema di gioco. Quindi gli piace un giocatore come Saelemaekers, soprattutto perché può giocare da entrambe le parti. Meunier, Castagne, Thorgan Hazard e Carrasco lo precedono nella gerarchia, ma sa che con una buona stagione a Milano potrebbe essere presente nei 23 partenti per l'Europeo".