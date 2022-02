MN - Fuser ricorda: "Tra Milan e Lazio vedo scorrermi davanti tutta la carriera"

Diego Fuser, ex centrocampista di Milan e Lazio, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Milan-Lazio: “Vedo scorrere davanti a me tutta la mia carriera. Milan e Lazio rappresentano due parentesi diverse che però mi sono rimaste dentro per mille motivi. Tante soddisfazioni con entrambe le maglie, momenti che il tempo non ha cancellato. Sicuramente ricordo la finale di Coppa Italia che vinsi da capitano della Lazio proprio contro il Milan. Ma di partite intense a livello emotivo ne ho vissute tante. Quando affronti squadre che hanno rappresentato il tuo passato non è mai semplice restare concentrati solo sul campo”.