MN - Gomez (As) su Vazquez: "Ha avuto offerte anche da Psg e Bayern ma quella del Milan è la migliore"

Intervenuto ai microfoni di 'Milannews.it' il giornalista di As Sergio Gomez ha parlato della situazione relativa a Lucas Vazquez. (CLICCA QUI PER L'INTERVISTA COMPLETA) Queste le sue parole: "I termini dell'offerta del Milan non sono ancora noti, ma l'unica cosa che sappiamo è che Lucas ha ricevuto un'offerta da parte del Milan, oltre a quella di altri club come PSG e Bayern, anche se quella dei rossoneri sembra essere la migliore. Le cifre, comunque, dovrebbero essere intorno ai 4-5 milioni di euro, che è anche l'ultima offerta di rinnovo del Real Madrid".