MN - Incocciati: "Donnarumma via? Era prevedibile. Quando si tentenna e si è insieme al volpone Raiola..."

L'ex attaccante rossonero Giuseppe Incocciati, intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it (qui il pezzo completo), ha detto la sua sulla vicenda Donnarumma: “Era molto prevedibile, perché poi quando si tentenna, insieme al volpone Raiola, ci si poteva immaginare che le cose andassero a finire così. Ho apprezzato molto il gesto repentino di Maldini ancora una volta, che ha ricordato a tutti che è il Milan è un punto d’arrivo e non un punto di passaggio. Chiaramente facendo un esame di quanto è successo Donnarumma ha pensato ai propri interessi e ha fatto bene per quello che riguarda l’economia di questa professione. Altri come me avrebbero magari pensato a ciò che il Milan gli ha dato, ovvero la possibilità di diventare un grande portiere, e quindi un po’ di riconoscenza era dovuta. Ma ormai il gioco del calcio è così, bisogna prenderla così. Credo che comunque non sia mai stato un problema, il Milan l’ha rimpiazzato in modo egregio con Maignan. I giocatori passano, abbiamo avuto Baresi, lo stesso Maldini, Rivera, Albertosi, e il Milan è sempre lì”.