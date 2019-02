MN - Jacobelli su Atalanta-Milan: "Grande prova di maturità dei rossoneri, decisivo il gol di Piatek a fine primo tempo"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha commentato così a Milannews.it la vittoria di sabato scorso del Milan sul campo dell'Atalanta: "E' stata una prova di grande maturità del Milan. Il primo tempo è stato equilibrato, ma poi l'equilibrio è stato rotto dal gol dell'1-1 di Piatek a fine primo tempo. Da quel momento in poi, l'Atalanta non si è più ripresa e il Milan ha meritato di vincere. Credo sia stata la migliore prestazione dei rossoneri dal punto di vista dell'organizzazione tattica. Non dimentichiamoci che il Milan si trovava di fronte un avversario in stato di grazia. Io credo che la vittoria di Bergamo sia doppiamente importante per il Milan: da una parta perchè il successo è arrivato contro un diretta concorrente per la Champions, dall'altra perchè dal punto di vista del gioco e della personalità la squadra rossonera ha fatto un importante passo in avanti".