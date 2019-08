MN - "Kessie: "Il club non mi ha chiesto di andare via. Sto bene al Milan"

Franck Kessie ha parlato in mix zone dopo Milan-Brescia. Queste le dichiarazioni raccolte da MilanNews.it: “Il nostro campionato è iniziato contro l’Udinese. Oggi però era fondamentale vincere, quello che abbiamo fatto. La squadra non mi ha mai detto di andare via, mi ha chiesto solo di rimanere. Io sto molto bene qua, voglio ancora dare il mio contributo. Quest’anno siamo tanti nel ruolo, anche per gli ultimi acquisti e c’è un allenatore che gioca con un modulo nuovo. Dobbiamo capire quello che chiede per giocare al meglio”