MN - Lodetti sull'assenza di Ibra: "Peserà, si fa sempre temere dagli avversari"

Giovanni Lodetti, ex calciatore rossonero, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sull'assenza di Ibrahimovic: “Peserà? Penso proprio di sì. Ibra anche se non sta bene si fa sempre temere dall’avversario. Quando c’è lui in avanti la difesa avversaria è più tesa, spesso sacrifica un uomo e nell’economia tattica della partita questi aspetti vanno considerati”.