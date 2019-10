MN - Maldera: "Sheva è sempre milanista, ma adesso è concentrato sull'Ucraina e sull'obiettivo Europeo"

Nell'intervista rilasciata a Milannews.it, Andrea Maldera, ex collaboratore e Match Analyst del Milan attualmente inserito nello staff tecnico dell'Ucraina di Shevchenko, ha spiegato: "Quello che ha detto Sheva è condiviso da noi che lavoriamo con lui. Noi e lui siamo impegnati e concentrati sul nostro obiettivo, che è quello di portare l'Ucraina ai prossimi Europei. Ci sentiamo molto coinvolti in questa cosa. Poi tutti sanno che Sheva è milanista e quindi è normale associare le cose, ma da quello che so io non c'è stata nemmeno una proposta. Sheva sta facendo il suo percorso, poi se in un futuro la sua strada e quella del Milan si incroceranno ancora sarà lui a valutare il da farsi. Non è comunque una cosa del breve periodo. Noi seguiamo il Milan da tifosi e amici, ma al momento noi siamo concentrati sull'obiettivo Europeo. In Ucraina c'è grande attesa ed entusiasmo per questa cosa e per rispetto della federazione, dei giocatori e dei tifosi siamo convinti di portare avanti questo lavoro. Milanisti sempre, ma rispetto del ruolo e delle persone".