MN - Milan-Spezia si può ripetere? Bergonzi: "Il vantaggio è una norma, non c'è errore tecnico"

Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A e internazionale, si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) ai microfoni di MilanNews.it sulla possibilità di ripetizione di Milan-Spezia: "Serra ha fischiato un fallo prima, non c'è errore tecnico in questo episodio. Il vantaggio è una norma, non una regola; Serra ha fischiato il fallo non concedendo il vantaggio. È consentito eh, però Messias ha fatto goal e non è stato corretto non concedere il vantaggio al Milan. Il vantaggio è una norma che si applica a discrezione dell'arbitro: in questo caso era da applicare assolutamente, però, in generale, un arbitro può anche decidere di non applicarla".