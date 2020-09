MN - Pancaro: "Champions? Il Milan ha l'obbligo di non porsi limiti"

Contattato dalla redazione di MilanNews.it (QUI L'INTERVISTA COMPLETA) Giuseppe Pancaro ha parlato così dell'obiettivo del Milan per questa stagione: "Non so se questo Milan ha l’obbligo di raggiungere la Champions. Questo Milan ha l’obbligo di provare a fare il massimo e di non porsi dei limiti. È oggettivo che ci sono squadre più attrezzate, squadre che hanno speso più soldi e quindi il Milan non ha quest’obbligo. Poi è normale che conoscendo la storia del club, conoscendo l’ambizione di Paolo Maldini che ha sempre giocato per vincere, cercheranno in tutti i modi di ottenere il massimo, sperando che questo massimo possa essere un piazzamento Champions".