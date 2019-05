MN - Parisi: "Il top player del Milan dovrà essere il nuovo allenatore. Champions? Non dipende solo dai rossoneri"

Queste le parole rilasciate da Fabio Parisi, noto agente sportivo, ai microfoni di Radio Monte Carlo Sport durante la trasmissione “Milan News”:

Sulle parole di Leonardo: "Prima di parlare di mercato bisognerà capire innanzitutto cosa farà l'anno prossimo il Milan, se giocherà o meno una coppa europea e se sì quale. Bisognerà vedere poi cosa dirà l'UEFA e anche chi sarà l'allenatore rossonero. In base a chi sarà, al modulo che userà e a che tipo di calcio vuole fare il club farà delle scelte".

Sulla corsa Champions: "Il problema è che non dipende solo dal Milan, anche se dovesse vincere le ultime tre deve guardare il risultato delle altre. Prima del match di Firenze, sarà fondamentale vedere cosa farà l'Atalanta contro il Genoa, se dovesse vincere anche quella partita diventerà tutto più complicato. I nerazzurri hanno anche la finale di Coppa Italia. La partita di Firenze è fondamentale, il Milan non può non fare nove punti nelle ultime tre gare".

Sul mercato: "Il Milan ha giocatori che possono fare mercato, come Kessie, Suso e Calhanoglu, i quali avranno certamente degli estimatori. Anche Donnarumma e Romagnoli hanno mercato, ma cedere due come loro vorrebbe dire mettere in dubbio tutto il progetto del Milan".

Sulla panchina del Milan: "Bisogna capire chi lo sceglierà, cioè se solo Leonardo e Maldini o se anche Gazidis avrà un'influenza importante sulla decisione. Io credo che il Milan abbia bisogno di un tecnico che insegni qualcosa e che dia un'impronta ben precisa alla squadra. Il top player del Milan dovrà essere l'allenatore".