MN - Pauluzzi: "Maignan ha esperienza e personalità oltre che qualità tecniche: i presupposti sono buoni"

Contattato dalla redazione di MilanNews.it, il giornalista de L'Equipe Valentin Pauluzzi ha detto la sua su Mike Maignan, nuovo portiere rossonero arrivato quest'estate dal Lille.

Ultimo francese, ma primo per ruolo, Maignan: ha le carte in regola per sostituire degnamente Donnarumma nel Milan e Lloris in nazionale?

"Maignan troverà intanto un contesto favorevole, visto che sia la società che i tifosi vorranno voltare la pagina Donnarumma. È un portiere che ha una certa esperienza e ha personalità, oltre alle qualità tecniche e fisiche: i presupposti sono buoni. Titolare della Francia? C'è Lloris che è il capitano, non so se Deschamps stravolgerà la squadra in vista del Mondiale 2022".