MN - Pauluzzi: "Oltre Maignan, dal Lille prendere anche qualcun altro..."

Valentin Pauluzzi, corrispondente italiano per France Football e L'Equipe, nel corso della sua intervista a MilanNews.it ha detto la sua su un profilo interessante del Lille oltre al portiere Mike Maignan: "Già che ci sono faccio una considerazione. Dal Lille porterei anche qualcun altro, dalla panchina: Christophe Galtier. Sono dieci anni che con Saint-Etienne e Lille, squadre che partono con il settimo o ottavo monte ingaggi del campionato francese, le porta sempre almeno tra le prime sei. Un allenatore molto italiano nella sua visione delle cose, nella sua preparazione. Ho visto che in questi giorni sta uscendo di qualche squadra italiana che è interessata, lui poi conosce già l’Italia visto che ci ha giocato vent’anni fa col Monza. Se poi, per come sta andando il Milan, si può pensare ad un futuro diverso per Pioli per me Galtier può essere un nome sui cui puntare”.