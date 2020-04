MN - Pellegatti: "Il futuro di Ibra e Donnarumma è attualmente in standby"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Carlo Pellegatti, giornalista sportivo di fede rossonera, ha parlato del futuro di Ibrahimovic e Donnarumma. (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA) Queste le domande e le risposte:

Il futuro di due giocatori importanti come ibrahimovic e Donnarumma è ancora incerto, che possibilità ci sono che rimangano al Milan? “In questo momento siamo ancora nell’ambito delle ipotesi. Sbilanciarsi verso la permanenza o verso l’addio sarebbe andare lontani dalla realtà, visto che entrambe le situazioni sono ancora in standby. Ci dovrà essere un colloquio con Ivan Gazidis per sciogliere i nodi sul futuro di questi due giocatori. Solo un incontro, al momento ancora senza una data, con l’AD rossonero potrà definire queste due situazioni”.