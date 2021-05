MN - Piccinini: "Contro l'Atalanta ci vorrà il miglior Milan"

Intervistato da Milannews.it, Sandro Piccinini, giornalista e opinionista, ha parlato così del match di domenica del Milan contro l'Atalanta: "Mi aspetto una prestazione gagliarda, ma è chiaro che l'Atalanta sia superiore al Cagliari. Domenica scorsa il Milan ha perso una grossa occasione e, quando arrivi ad una partita in cui ti giochi tutto, c'è da considerare anche l'aspetto del rischio imprevedibile: un episodio, un rigore, un'espulsione... In 90 minuti è tutto una lotteria. Il Milan ha dimostrato di sapersi sempre riprendere, ma è anche vero che stavolta non ci siano appelli; dal punto di vista psicologico è una situazione delicata, perché ci si giocano 9 mesi di lavoro in una partita contro una squadra che è davanti a te in classifica. Ci vorrà il miglior Milan".

