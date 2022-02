MN - Rossi: "Kessiè o non Kessiè, importante che ci siano altri giocatori da Milan"

Delio Rossi, ex allenatore tra le altre anche della Salernitana, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Kessie: "Kessiè o non Kessiè, importante che ci siano altri giocatori da Milan… In sostanza dico questo. Una società come il Milan che ambisce a riprendersi il suo ruolo in Italia e in Europa deve avere venti giocatori intercambiabili. Che sia Kessiè o un altro, importante che abbia caratteristiche da grande club”.