MN - Sacchi: "L'arrivo di Ibra è stato azzeccato e il suo rendimento mi ha sorpreso. Il Milan ha grande entusiasmo e voglia di migliorarsi"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di 'Milannews.it' il leggendario allenatore Arrrigo Sacchi ha parlato del Milan attuale e di Ibrahimovic. Queste le sue parole:

Nel calcio attuale vede qualche cambiamento di atteggiamento rispetto al passato?

“In Italia adesso c’è un risveglio, una sorta di tentativo di cambiamento nel modo di interpretare il calcio. Incredibilmente questo aspetto si vede nelle squadre di medio-bassa classifica che una volta venivano a San Siro solo per difendere mentre oggi sono più propositive. Il Milan attuale sta raggiungendo traguardi inaspettati perchè è formato da un gruppo giovane che non ha l’esperienza o la conoscenza di un gruppo più esperto e magari più guardingo. L’avvento di Ibrahimovic è stato azzeccatissimo perchè ha permesso a questi ragazzi di crescere in consapevolezza. Speriamo si riprenda presto.”

L’ha stupita lo svedese?

“Sì, in parte sì e sono molto contento per lui. E’ sempre stato un grandissimo giocatore ma in alcuni tratti solista mentre ora lo vedo molto più inserito nel collettivo. Il Milan ha grande entusiasmo. Grande capacità di apprendimento e tanta voglia di migliorarsi. C’era grande spirito di squadra e un collettivo molto unito che spostava la visione di un singolo contro 11 a 11 giocatori uniti contro uno. Mi ricorda molto il Parma con cui battei il Milan in Coppa Italia e con cui raggiungemmo grandi traguardi. Se viene a mancare il collettivo si vedono tutti i difetti di inesperienza ma come gruppo, invece, compensano quello che le squadre che spendono di più hanno a livello individuale”