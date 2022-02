MN - Serafini: "È conosciuta la mia devozione per Maldini: sta imparando"

Luca Serafini, noto giornalista e tifoso rossonero, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (ASCOLTA QUI il PODCAST) su Maldini: "È conosciuta la mia assoluta devozione per Maldini e per i suoi valori. Maldini è un dirigente che sta imparando e mi pare che lo stia facendo bene: i giocatori presi hanno almeno raddoppiato il loro valore, sta mettendo sul tavolo i rinnovi dei giocatori da lui presi (come Theo, Bennacer e Leao) mentre per gli altri della colonia precedente (Donnarumma, Calhanoglu e Kessie) le cose non sono così semplici".