MN - Serena sullo Scudetto: "Al Milan converrebbe che l'Inter batta il Liverpool..."

Aldo Serena, ex calciatore di Milan e Inter, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sulla lotta Scudetto: “L'Inter è più completa ma molto dipenderà dal contraccolpo psicologico della Champions League. Al Milan, paradossalmente, converrebbe che i nerazzurri facciano l’impresa a Liverpool. Anche se realisticamente le possibilità sono ridotte al lumicino”.