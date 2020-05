MN - Soncin su Gigio: "Abbiamo un buon rapporto, mi dà tanti consigli"

Intervistato da Milannews.it, Matteo Soncin, portiere della Primavera del Milan, ha commentato così il suo rapporto con Gianluigi Donnarumma: "Gigio in campo e in allenamento è impressionante, è una cosa fuori dal normale. Mi dà comunque dei consigli sia in campo che fuori e con lui siamo sempre in buon rapporto. Quando magari faccio degli esercizi con la squadra e lui è lì con me, mi dà tanti consigli su cosa sbaglio e mi dice anche quando faccio bene".

