MN - Trevisani: "Tomori è uno dei capolavori che il Milan ha fatto sul mercato"

Ai microfoni di Milannews.it, Riccardo Trevisani, giornalista di Mediaset, ha rilasciato queste parole su Fikayo Tomori: "Tomori mi sorprende poco. L’anno scorso già dopo tre partite era chiaro che fosse un grande giocatore tanto è vero che ha messo a sedere uno come Romagnoli. Questo ci dice anche come è stata costruita bene la rosa del Milan. È comparsa la sua opzione, la società non ha esitato ed è andata fuori budget per prenderlo. Ogni situazione di potenziale vantaggio la dirigenza del Milan l’ha portata a proprio vantaggio. Secondo me questa è una cosa da sottolineare, la società ha fatto una serie di capolavori".