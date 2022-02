MN - Zapelloni: "Per la corsa Champions tutto servirà e con una rosa ristretta i rischi aumentano"

Umberto Zapelloni, giornalista, si è così espresso in esclusiva su MilanNews.it (ASCOLTA QUI il PODCAST integrale) sul calciomercato del Milan: "Il mercato del Milan praticamente non c'è stato e i tifosi sono giustamente delusi. Abbiamo visto quanto si sono rafforzate Juve e inter nonostante i bilanci negativi. Cosi si è messo Pioli nelle condizioni di non sbagliare più nulla, perché la Juve ora diventa un avversario pericolosissimo per le prime quattro posizioni e perché l'Inter rischia di scappare via con il derby. Un rinforzo in difesa sarebbe stato importante per allungare la rosa. Era inutile spendere soldi inutilmente per giocatori non all'altezza, ma ci si poteva inventare qualcosa. Questo volta è mancato il guizzo che tante volte nelle ultime sessioni di mercato ha fatto trovare al Milan giocatori interessanti. Potrebbe essere pesante il risultato alla fine del campionato: per la corsa Champions tutto servirà e con una rosa ristretta i rischi aumentano. È questo il rischio che si è preso il Milan non facendo mercato".