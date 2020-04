Montagliani, vicepres. FIFA: "Il mercato verrà limitato: ci vorrà rispetto per tifosi e giocatori"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport Victori Montagliani, vicepresidente della FIFA, ha parlato delle modifiche nel calciomercato a causa dell'emergenza Coronavirus. Queste le sue parole: "Non sarebbe stato possibile gestire un mercato illimitato. Impossibile per le regole, per i club, per i calciatori. E poi serve rispetto per i tifosi: durante le partite, con un mercato continuo, non capirebbero più in quale squadra gioca un calciatore e finirebbero per disamorarsi. Diventerebbe ingestibile anche a livello tecnico. Abbiamo, questo sì, lasciato liberà temporale perché non si conoscono i tempi per la conclusione dei campionati poi, certo, speriamo che si possano armonizzare i tempi il più possibile. Ma è un segnale importante non aver costretto le Federazioni a date fisse sia sul mercato sia sul prolungamento delle stagioni".