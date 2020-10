Montolivo: "Ho il Milan nel cuore, il senso d’appartenenza resta"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex capitano del Milan, Riccardo Montolivo, il quale ha parlato proprio del club rossonero: "In una storia d’amore un anno di difficoltà ci può stare. Ma il senso di appartenenza resta, ed è forte. Il Milan ce l’ho sempre nel cuore, diciamo che è stata la crisi del settimo anno. Non ho la risposta a quella stagione maledetta. E le risposte che mi hanno dato non corrispondono al vero. Comunque ho avuto problemi con alcune persone del club, ma non con il club. E poi da parte mia penso di aver sempre avuto un comportamento impeccabile".