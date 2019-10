Morelli (Lega): "San Siro? C'è una terza via: la riqualificazione del terzo anello"

Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Milano, ha commentato così la proposta del suo partito di trasformare il terzo anello di San Siro in una galleria panoramica: "Con questo dimostriamo che non esiste solo la possibilità dell’abbattimento di San Siro o del suo mantenimento, ma c’è una terza via: la riqualificazione del terzo anello - riporta l'edizione milanese del Corriere della Sera -. Negli ultimi anni il suo utilizzo è diminuito, così abbiamo ragionato sul suo riuso, collocando in quota una serie di servizi che sono al piano terra nei nuovi impianti. Una soluzione per creare un elemento che adesso è mancante a San Siro cioè una galleria panoramica nella Scala del calcio. A Milano sembra ci sia uno stadio vecchio e la necessità di averne uno diverso, nuovo, ma questo è falso".